الاحتلال التركي يعتدي على مواقع عسكرية بريفي إدلب و حماة و الجيش السوري يرد

الجمعة, 28 حزيران 2019 الساعة 11:51 | سياسة, محلي

الاحتلال التركي يعتدي على مواقع عسكرية بريفي إدلب و حماة و الجيش السوري يرد

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم، عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري، رداً على ما سمته وكالة الأناضول التركية اعتداءاً على نقطة مراقبة في إدلب.

وأضاف البيان أن رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها أن الرد على "الاعتداء سيكون قاسيا".

من جانبه أكد التلفزيون السوري أن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي في شير مغار وريف ادلب الجنوبي تستهدف قرى الكريم وقبر فضة واطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.. والجيش السوري يرد على مصدر القذائف

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الخميس، عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم على نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة الجيش السوري بالوقوف وراء الحادث.


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  1. 1 سيما
    28/6/2019
    12:14
    بالقوة
    لن يخرج المحتل التركي الا بالقوة سلمت ايادي الجيش السوري

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