212 شركة محلية وعربية تشارك بمجموعة معارض متخصصة على أرض مدينة المعارض بدمشق

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

شاركت 212 شركة محلية وعربية من لبنان والأردن ومصر ووكلاء لعدة شركات عالمية من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا، في مجموعة من المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech، والتدفئة والتكييف والمياه HVAC.Syria، ومعرض البنى التحتية والأكساء BuildUP Syria، ومعرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية Life Style، على أرض مدينة المعارض في دمشق، وذلك من تنظيم شركة المبدعون لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقال وزير الاتصالات إياد الخطيب، إن إقامة معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو بمثابة رسالة لجميع السوريين داخل وخارج سورية ولجميع العالم بأن سورية موجودة وخرجت بعد حرب 8 سنوات قوية ومنتصرة، مشيرا إلى أهمية توجيه السوق السورية نحو إدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

ونوه الخطيب، الى ان هذا النوع من معارض الاتصالات يمنح فرصة لعرض التطبيقات المعلوماتية، وعرض آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال واطلاع الزوار عليها ، وصولاً لرفع مستوى الثقافة المعلوماتية لجميع شرائح المجتمع وخصوصاً شريحة الشباب.

من جانبه بين وزير الصناعة محمد جذبة، أن معرض التدفئة والتكييف والمياه يعتبر تظاهرة اقتصادية هامة تدل على قوة ومتانة الصناعة السورية، كما يمكن الشركات من عرض أحدث منتجات التدفئة والتكييف والمياه وأظهر تميّز الصناعة الوطنية بمواصفات فنية حديثة، الأمر الذي يشجع على زيادة فرص استثمار هذه الصناعة في الأسواق الخارجية، بالإضافة لمساهمته في دعم إعادة تأهيل البنى التحتية لجميع الأبنية العامة ومؤسسات البلاد.

بينما أوضح وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن معرض البنى التحتية والأكساء يلعب دورا هاماً في دعم حركة البناء، لتشكيله بوصلة لا غنى عنها بالنسبة للمقاولين والمهندسين والعاملين بقطاع البناء والاسكان لتطوير مشاريعهم، عن طريق إعطاء الشركات المشاركة الفرصة لعرض منتجاتها وخدماتها المتطورة لعملائها المستهدفين، والتي تلبي متطلبات الإنشاءات والمقاولات، وأشار إلى أن المعرض ما هو إلا دليل على النشاط الاقتصادي المتطور الذي كان يميّز سورية ما قبل الحرب وما زال يميزها حتى اليوم عن باقي الدول العربية ويضعها في مصاف الدول المتقدمة بمجال صناعة وتنظيم المعارض.

وفي تصريح صحفي بين مدير عام المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات علاء هلال، عن عودة المعرض الدولي للبناء "بيلدكس" في دورته السابعة عشر والتي ستقام في الفترة ما بين 9 وحتى 13 حزيران 2020، المعرض الذي أوقفته الحرب على سورية خلال السنوات الماضية، وها هو يعود الآن ويستعدّ لانطلاقة جديدة في العاصمة دمشق، وقال هلال : "شكّل بيلدكس على مدى 16 عاماً متتالية بوابة رئيسية للشركات الراغبة بدخول الأسواق السورية وأسواق الدول المجاورة، هذا عدا عن مكانته ورمزيته الخاصة في ذاكرة السوريين اللذين اعتادوا عليه برأس القائمة ضمن جدول نشاطاتهم وزياراتهم كل صيف.

"محمد أبو عزة" مسؤول شركة الاتجاه الدولي لتشكيل المعادن الأردنية أكد لـ "جهينة نيوز"، على سعيهم الدائم بالمشاركة في المعارض المتخصصة بعملية إعادة الإعمار لتحقيق التبادل مع الشركات الأخرى بتقديم حلول وتبادل خبرات فيما يخدم مرحلة عملية الإعمار التي تشهدها سورية.

ولفت مهندس تكييف في شركة الفرا الوكلاء لمكيفات Airwell الفرنسية المهندس همام منذر على أهمية مشاركتهم في معرض التدفئة والتكييف والمياه هلى اثبات وجود الشركة في السوق من خلال تجهيزاتها ومعداتها والجودة العالية التي تتميز بها هذه المنتجات، مشيرا الى هدف الشركة في دعم السوق المحلية بقطع مصنعة بستاندرات أوروبية سواء من إيطاليا او فرنسا او الصين او غيرها، للوصول الى أفضل المشاريع بتقديم أفضل خدمة ممكنة بأقصر وقت وأخفض تكاليف.

دانية دباح المنسقة الإعلامية في شركة سيرياتيل للاتصالات لفتت لـ "جهينة نيوز"، أن معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح نشاط سنوي ومشاركتهم فيه للمساهمة بتلبية احتياجات كافة العاملين والمهتمين في قطاع المعلوماتية والاتصالات، بالإضافة لأنه يساعد على مواكبة كافة التطورات بهذا المجال.

وكشفت دباح، عن اطلاقهم سيرياتيل يا هلا على كيفك لأول مرة في سورية والتي نستطيع من خلالها تصميم الباقة على كيفنا، بالإضافة للعروض المميزة من سوبر سيرف وتطبيق Ishow وشببلينك.

المدير العام في شركة سكر للرخام والغرانييت محمد سكر، لفت إلى أنهم شركة ممثلة للرخام السوري في المعارض المتخصصة العربية والعالمية، لتميزها في صناعة الرخام والغرانيت الطبيعي، وأن مشاركتهم بالمعرض تأتي لأثبات جودة المنتجات والمواد السوري التي تنافس كافة المواد الأجنبية المستوردة.

رزان دباس المسؤولة عن العلاقات العامة في شركة MTN للاتصالات، أكدت أن مشاركتهم ضمن المعرض للمرة الثالثة على التوالي تأتي بالتزامن مع إطلاق باقة "كول" المتخصصة لفئة الشباب والتي تلبي كافة احتياجاتهم من مكالمات وانترنت ورسائل، بالإضافة لباقة السوشل ميديا.

يشار إلى أن المواصلات مؤمنة لجميع الراغبين في زيارة المعارض، من تحت جسر الرئيس الى مدينة المعارض طيلة أيام فعاليات المعارض، الذي يستمر حتى 29 حزيران الجاري.