بوتين يدعو دول "بريكس" للعمل من أجل استقرار سوريا

الجمعة, 28 حزيران 2019 الساعة 11:02 | سياسة, عالمي

بوتين يدعو دول

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.

وعبّر بوتين عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تتخذ دورا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.

من جهة أخرى، قال بوتين إن أي محاولات للانتقاص من دور منظمة التجارة العالمية أو تدميرها سيأتي بنتائج عكسية.

وقال: "من الواضح أن التجارة العالمية في حاجة إلى السير وفق التطورات‭‭ ‬‬ الراهنة... نعتبر أن أي محاولات لتدمير منظمة التجارة العالمية أو الانتقاص من دورها ستأتي بنتائج عكسية".

وأضاف أن "الوضع الراهن في الاقتصاد العالمي مقلق حيث أن التجارة العالمي تشعر بتأثير الحمائية والقيود المدفوعة سياسيا".

المصدر: وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا