أبراج الجمعة 28 حزيران مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٨/ ٦: شخص مبهج، واسع الخيال وعطوف، يساعد الاخرين دوما، يهتم لمصلحة الاخرين ورفاهيتهم، يقدم لهم النصح الملموس، كثير التفكير يتذكر اعياد الميلاد، شخص كفؤ يفي بوعده، ميزة ثمينة، يولي الاهمية الكبرى للعلاقات العاطفية، سنة التحقيق والتعبير عن الذات، اتصالات مقابلات، حياة اجتماعية، تجدد بحياتك، احتمال تحل مشاكلك القانونية، للبعض دراسة جديدة، للبعض توتر بين زوجين او ثنائي حميم يؤدي للطلاق، للبعض مراقبة الصحة

الحمل: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب صرف الاموال عشوائيا وخاصة ان نهارك يشير لتحرك ضمن المنطق، خاصة انك مستمع جيد وديبلوماسي، الاتحاد معك اساسي من الناحية المالية، اشياء ضائعة تجدها

الثور: ذو حضور بسيط بتصرفاتك ومظهرك الذي يصل للمبالغة لحد عدم الاكتراث، اليوم تكترث لان القمر ببرجك، لا تفقد الصبر، فاوض وادفع بمصالحك، اذا كنت تؤمن بذكاءك تجعل حلمك حقيقة، يومك رائع من وحي فكرك، علاقتك حرجة واليوم تستطيع تثبيتها

الجوزاء: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، حاول الا يخيب املك، عفوي وحاذق وانفعالي قد يؤثر عليك اليوم، تصاب بالاحباط لذلك تنفس الصعداء وحاول ايجاد الحلول تدريجيا، افكارك ليست تمام وليكن نهارك متجدد، مزاجك متقلب بسبب القمر

السرطان: نهار مريح يتعلق بالمحيط والهوية، بحاجة لحماية نفسك مع الاصدقاء، وخاصة تتجدد امالك وتزداد حماستك وتقوم بتجربة جديدة، لا تضيع وقتك الظرف داعم لك، الاجواء حميمية من اصدقاء قديمين او جدد، احتمال دعوة عشاء او غداء كونك مقاوم وذاكرة قوية تتذكر من دعاك، انت شديد الحرص على خصوصيتك، تكون ضمن محيط اجتماعي

الاسد: بما انك تحب السلطة، وفي وتحب الكبرياء وذو عزة نفس، متعالي جديا بالثقة، تعاليك يكون مع المسؤولين ومع السلطة وتقلب المعطيات لصالحك، نهارك ضاغط يتزامن مع استقبال وتوديع، تسمع سر يزعجك، حاول ان تتحالف مع الاقوياء، الاضواء مسلطة على قدراتك

العذراء: بما انك عميق ولبق وحريص وصامد ووفي، روتينك غير مخطط، نهارك مبرمج لتحلل اكثر وتقدم تضحيات، امور معاملات وتلتمس بعض الحكمة من محيطك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، تقوم بتنقل لمسافة طويلة، سفر واهتمام بالمواصلات البعيدة والقريبة

الميزان: مندفع، مرن اجتماعي، دبلوماسي، احذر من الوعود الفارغة، وخاصة برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، كن مثل زهرة اللوتس تتفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي

العقرب: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، انت ذو ارادة وتعرف كيف تصطاد الفرص، لديك حس الحيلة لذلك خطط جيدا مع الشركاء لتكون افضل لان الخصم اقوى منك، المنافسة ليست لك اليوم

القوس: متعب لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، كثير الحركة ناقد لاذع، كونك متملك ومستقل ماديا تطلب مساعدة، ضيوف من محيطك

الجدي: باطني واقتصادي ويحب النفوذ، ومسؤول وصلب وحذر، منافسة وصوت مسموع، تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، لا تعرض علاقاتك العاطفية لامتحان او اختبار لانك ستمر بفترة متوترة فيما بعد، تقترب من الاحبة وتكون لطيف مع المسؤولين او الاولاد

الدلو: تتمتع بمقومات شخصية، ثقتك وانفتاحك بعائلتك، صاحب طبع فردي، تعزز استقرارك وتعيد نظرك بالامور العائلية وتحل مصالحات، تعزز طاقاتك، تصليحات واعطال، باشر بمشاريعك الحيوية، تشعر بالسعادة حتى تعطي الطابع الفردي المنفتح المتكلم مع عائلتك

الحوت: بما ان الحوت يكره العنف، عنفك بالحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للاصدقاء والاهل عن طريق الزيارة او التواصل، لتكن امورك مدروسة، حاول ان تكون قريبا من الاصدقاء والجيران، تنقل وتحصل على هدايا، توتر يتفرغ ضمن العائلة