كيان الاحتلال الاسرائيلي يرحب بمواقف وزير خارجية البحرين التطبيعية

جهينة نيوز

رحب كيان الاحتلال الاسرائيلي بالأفكار التي طرحها وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في أول مقابلة من نوعها يجريها مع وسائل إعلام العدو الإسرائيلي.

وذكرت خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عبر حساب لها على "تويتر": "دولة (إسرائيل) ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني بإجراء الحوارات علانية مع صحفيين إسرائيليين، وتعرب (إسرائيل) عن امتنانها للكلمات الإيجابية التي عبر عنها معالي الوزير في المقابلات مع الإعلام الإسرائيلي، مما يبعث الأمل في توثيق العلاقات الثنائية ومستقبل سلمي لمنطقتنا".

كما أعرب المتحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن أمله في استقبال وفد من الصحفيين البحرينيين لإظهار (إسرائيل) لهم، قائلا: "الاتصال المباشر مفتاح للسلام".

وأقر وزير الخارجية البحريني في المقابلة غير المسبوقة التي أجريت معه على هامش "ورشة البحرين" الخاصة بـ "صفقة القرن" الأمريكية بحق إسرائيل في الوجود، واصفا الدولة العبرية التي أقامها الاحتلال البريطاني بأنها جزء من تراث المنطقة، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها في وجه إيران متجاهلاً أنها كيان غير شرعي يحتل الاراضي العربية .