وزارة الدفاع التركية تهدد سورية بعد مقتل جندي وإصابة آخرين في إدلب  

جهينة نيوز

قالت وزارة دفاع النظام التركي أن جندي من جنود الاحتلال التركي قتل و أصيب ثلاثة آخرين في هجوم على قاعدة مراقبة لقوات الاحتلال التركي في سورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمدا.

وأوضحت الوزارة أن عسكريا واحدا "قتل جراء الهجوم"، مشيرة إلى أنه أسفر كذلك عن إصابة 3 آخرين تم نقلهم من الموقع ويتلقون العلاج حاليا.

وأفادت الدفاع التركية بأنه وعلى خلفية هذا التطور، تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة.

و هددت الدفاع التركية بأنه سيتم الرد على الهجوم الذي استهدف نقطة المراقبة في إدلب بأقسى الدرجات الممكنة.

و يذكر أن قوات الاحتلال التركي موجودة في إدلب تحت بنود اتفاقات استانا و لكن لم تلتزم بالتنسيق مع الجانب السوري لادخال قواتها مما يعني أن وجودها غير شرعي, مع الاخذ بعين الاعتبار أن النظام التركي لم يطبق اتفاق سوتشي الذي يقضي بسحب الارهابيين من منطقة خفض التصعيد قبيل تاريخ 15-12 من نهاية العام الماضي و تحولت القوات من قوات مراقبة الى قوات حماية للارهابيين.