لأول مرة بعد تطهيرها من الإرهاب.. مدينة تدمر تشهد سباقات بالدراجات الهوائية والماراثون

جهينة نيوز

أقام فرع الاتحاد الرياضي بحمص بالتعاون مع نادي تدمر الرياضي اليوم أنشطة رياضية تضمنت سباقات في الدراجات الهوائية والماراثون وذلك بالتوازي مع ازدياد أعداد العائدين من أهالي تدمر إلى منازلهم بعد استكمال أعمال تطهيرها من مخلفات الإرهابيين وتأهيل البنى التحتية فيها.

وأكد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بحمص محمد فيصل دالي أن هذا النشاط الرياضي “يقام لأول مرة بعد تحرير مدينة تدمر من الإرهاب في مؤشر لاستمرار عودة الحياة إليها فأينما توجد الرياضة توجد الحياة” لافتا إلى أن هذه التظاهرة الرياضية “اشتملت على سباق بالدراجات الهوائية على محور امتد من مدخل المدينة الغربي قرب القلعة الأثرية وصولا إلى ساحة متحف تدمر الوطني إضافة إلى سباق الماراثون الذي انطلق من أمام المتحف إلى قوس النصر مرورا بوسط المدينة الأثرية”.

من جهته رئيس نادي تدمر الرياضي أسامة موسى أشار إلى أن “هذه الفعالية الرياضية هي بداية لإقامة أنشطة رياضية أخرى في المدينة التي تعافت من الإرهاب بفضل بطولات الجيش العربي السوري”.

ورأى أمين سر مكتب الاعلام في الاتحاد الرياضي بالمحافظة دالي دالي أن مثل هذه الانشطة الرياضية “تعتبر رسالة للعالم أجمع مفادها أن تدمر عادت إلى ألقها مع عودة الحياة إليها وأن هذه المدينة كانت ولا زالت رمزا للثقافة والرياضة”.

عمار نحاس لاعب في منتخب حمص للدراجات لفت إلى أنه شارك بهذه الفعالية لحبه وعشقه لهذه المدينة التاريخية التي تمتلك إرثا تاريخيا وحضاريا وإنسانيا يجعلها محط أنظار العالم.

ريما حسن مشاركة في سباق المارثون قالت بدورها “رغم الحر الشديد شاركت في هذا النشاط الرياضي وأنا سعيدة جدا برؤية تدمر الزاخرة بآثارها وتاريخها العريق تعود مجددا للحياة” معبرة عن رغبتها بالمشاركة في سباقات ونشاطات رياضية أخرى في المدينة.