سافرونكوف: ضمان الاستقرار في سورية يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها

الخميس, 27 حزيران 2019 الساعة 22:04 | سياسة, عالمي

سافرونكوف: ضمان الاستقرار في سورية يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها

جهينة نيوز

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يواصل استهداف مواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم والمدنيين في المدن والبلدات المجاورة.

وقال سافرونكوف في جلسة لمجلس الأمن إن ضمان الاستقرار في سورية يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها مضيفا أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية تسببت بمعاناة كبيرة لمواطنيها ويجب رفعها.

وشدد سافرونكوف على أنه يجب وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة فيها.

 

 


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