تعرف على حالة الطقس لنهاية الاسبوع

جهينة نيوز

تراجعت الأجواء الحارة التي تأثرت بها سورية خلال الأيام الثلاثة الماضية مع بدء الانخفاض التدريجي على درجات الحرارة بسبب انحسار المرتفع شبه المداري وتأثر البلاد بتيارات غربية في طبقات الجو العليا لتسود أجواء معتدلة بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة وفق المتنبئ الجوي مجدي القباني.

وأوضح القباني أنه بدءا من اليوم تنخفض درجات الحرارة درجة أو درجتين مع بقائها أعلى من معدلاتها من 3 إلى 6 درجات مئوية لتكون يوم الغد من 2 إلى 3 درجات وحول معدلاتها في المنطقة الساحلية لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مبينا أن الانخفاض سيكون ملموسا يوم السبت القادم لتصبح الحرارة قريبة من معدلاتها في مختلف المناطق.

وفي نشرتها مساء اليوم توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وحارا وسديميا مغبرا في المنطقة الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 37-21

المنطقة الجنوبية 36-20

المرتفعات الجبلية 30-18

المنطقة الوسطى 37-20

المنطقة الساحلية 29-22

المنطقة الشمالية 37-22

منطقة الجزيرة 41-24

المنطقة الشرقية 42-25

منطقة البادية 39-24