أحكام قضائية وانتقادات وخلافات فنية... فصل جديد في أزمات محمد رمضان

جهينة نيوز

قرّرت محكمة مستأنف الدقي في مصر، قبول الاستئناف المقدّم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه، في اتهامه بـ"السب والتشهير" ضد محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "أم بي سي" مصر، واكتفت بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالتعويض المدني.

وأصدرت محكمة جنح قسم الدقي حكماً بحبس رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بسبب بث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية، سب فيه محمد عبدالمتعال، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف الحكم والاكتفاء بالغرامة.

أزمات رمضان تكرّرت في شكل كبير خلال السنوات الماضية، ما بين حكم قضائي بالسب والقذف أو التهرب الضريبي، أو أزمات مع زملائه من الفنانين، أو هجوم جماهيري على الـ"سوشيل ميديا"، حيث كان آخرها تعرضه لهجوم عنيف بعدما نشر مقطع فيديو في حسابه عبر "تويتر"، يظهر فيه بزيّ فرعوني على جدران أحد المعابد، وهو يرقص على أغنية "مافيا" ويصفع رجلاً فرعونياً أمامه، معلّقاً عليه "MAFIA في الأسرة الفرعونية الأولى شكراً مصمم الفيديو"، وهو ما أثار غضب ناشطين على مواقع التواصل، بتهمة إهانة الحضارة المصرية، كما طالبوه بعدم إقحام الفراعنة في أغانيه.

فيما كانت آخر أزماته المتكررة مع زملائه الفنانين، دخوله في حرب كلامية مع الفنّانة بشرى بعدما تبادلا الهجوم عبر كليبات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتدخل رجل الأعمال نجيب ساويروس للصلح بينهما على هامش وجودهم في مهرجان كان، بالإضافة إلى الهجوم العنيف عليه من بعض الفنانين الذين وصفوه بـ"المغرور" بعد أغنيته التي أشاد فيها بأعماله "نمبر وان" و"أنا الملك".

واتهم رمضان بالتهرب الضريبي في مصر بإخفاء أرباح عدد من الأعمال الفنية، وهو ما اضطره للتصالح مع الضرائب ودفع مبالغ مالية، كما اتُّهم في شكل مستمر بـ"التعالي والتفاخر بأمواله وسياراته"، بعد نشره صوراً بشكل دائم لسياراته الثمينة من ماركات شهيرة.

أبرز أزمات رمضان كان إلقاء القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق، حيث تم العثور معه على مسدس وطلقات خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات عيار 9 ملم، ليؤكد بعدها أنها تُستخدم في تصوير فيلم عبده موتة وكان ذاهباً للتصوير.