قتلى وجرحى في انفجار ثان يستهدف وحدة مكافحة الإرهاب بتونس

جهينة نيوز

ذكر شهود اليوم الخميس أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه أمام سيارة شرطة في وسط العاصمة التونسية مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وذلك حسبما نقلت رويترز.

بدوره كشف منار السكندراني القيادي بحركة النهضة التونسية سابقا تفاصيل التفجير الذي وقع منذ قليل في قلب العاصمة التونسية.

وأضاف السكندراني نقلا عن سبوتنيك أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الخميس 27 حزيران بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة، إلا أنه لم يسفر الحادث عن إصابات، وأن هذه المعلومات أولية غير قاطعة.

وتابع قائلا:" أرجو ألا يكون التفجير له علاقة بالعملية الانتخابية المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة وألا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات.

وأفاد شهود عيان أن انتحاريا فجر نفسه في شارع الحبيب بورقيبة ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية عن تفاصيل حتى الآن.