الدكتور طالب ابراهيم ينفي لجهينة نيوز خبر استشهاد زوجته.. ستخضع لعمل جراحي وحالتها مستقرة

جهينة نيوز

نفى الدكتور والمحلل السياسي طالب ابراهيم الاخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استشهاد زوجته السيدة منال الحلو جراء التفجير الارهابي الذي استهدف سيارته صباح اليوم على اوتوستراد المزة بدمشق.

واكد الدكتور ابراهيم في اتصال هاتفي لموقع جهينة نيوز ان هذا الخبر عار عن الصحة وان زوجته بحالة صحية جيدة لكنها ستخضح لعملية جراحية في اليد اليسرى نتيجة التفجير الارهابي الذي طالها وابنها.

وفيما يتعلق بابنه قال الدكتور ابراهيم انه بصحة جيدة ولم يتعرض لأية اصابات حيث استطاع الذهاب لمتابعة تقديمه لفحص الثانوية العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا ً للسيارة بعيد استهدافها بالتفجير الإرهابي صباح اليوم الخميس .