مؤسسة مايكل جاكسون تصدر تصريحا في ذكرى وفاته

جهينة نيوز

تزامناً مع ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون السنوية العاشرة، أصدرت مؤسسة جاكسون أمس الإثنين بياناً تحتفي من خلاله بإرثه الفني وتأثيره المتواصل الذي لا يزال حاضراً حتى بعد وفاته بأعوام.

جاء البيان كمبادرة لإعادة تسليط الضوء على الأعمال الفنية التي قدمها الراحل جاكسون، لاسيما بعد عودة المزاعم القديمة بشأن اعتدائه جنسياًعلى الأطفال، بعد صدور الفيلم الوثائقي "الخروج من نيفرلاند"، والذي شكلت ضربة قاضية لتاريخه ومسيرته الفنية.

وصف البيان جاكسون بأنه فنان موهوب وإنسان استثنائي، مما جعل تأثيره المستمر في الرقص والموضة والموسيقى والفن أكثر أهمية من أي وقت مضى"، كما شجع البيان معجبيه على المشاركة في الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة إحياءً لذكرى وفاته.

وفيما تجنب البيان الحديث عن وفاة شقيق جاكسون ووالده، تطرق إلى دحض الادعاءات الأخيرة التي أوردها القائمون على الفيلم الوثائقي من خلال ترسيخ صورته إعلامياً كأيقونة فنية والإشادة بإنجازاته الموسيقية وأعماله الخيرية، وقدراته الفنية، التي أصبحت اليوم من المعايير الفنية التي يتم على أساسها قياس نجاحات أبرز نجوم هوليوود.