اتفاق مبدئي بين الصين وأمريكا على إعلان هدنة في الحرب التجارية

جهينة نيوز

ذكرت مصادر مطلعة أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا مبدئيا على إعلان هدنة في الحرب التجارية حيث إنه يجب أن يحدث هذا في قمة أوساكا لمجموعة العشرين.

ونقلت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" عن مصادر قولها: "إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف المفاوضات لحل النزاع في حرب تجارية".

وفقا لأحد المصادر فإن قرار ترامب بتعليق تطبيق تعريفات إضافية كان "ثمن" الحوار في أوساكا.

ومع ذلك أكد مصدر آخر للصحيفة الصينية أن الرئيس الأمريكي يمكنه تغيير النهج في أي وقت.

وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.

ويطالب الرئيس الأمريكي الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع الجانب الصيني، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.