تحذير إيراني جديد لأمريكا

جهينة نيوز

وجهت إيران تحذيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس بأن طهران سترد بقوة وعزم على أي ضربة أو عدوان أمريكي عليها.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن "إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتجنب أي اعتداء على حدودنا".

وأضاف لاريجاني قائلا: "رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم بانتهاك حدودنا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان قبل أسبوع.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.