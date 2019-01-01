مقتل طيارين وإصابة 7 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا

جهينة نيوز

أعلن السكرتير الصحفي لجمهورية بورياتيا اليكسى فيشيف اليوم الخميس عن مقتل طيارين وإصابة سبعة أشخاص وإنقاذ 43 شخصا بينهم طفل، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز "آن-24" تابعة لشركة أنغارا في مطار نيجينغارسك.

وقال فيشييف للصحفيين إن "رئيس بورياتيا يتابع الموقف المتعلق بحادثة الهبوط الاضطراري في مطار نيجنيغارسك، والتي أسفرت عن مقتل طيارين وإصابة سبعة أشخاص وإنقاذ 43 شخصا، بينهم طفل".

وأشار السكرتير الصحفي إلى أن طائرة من طراز آن — 24 أقلعت من نيجنيغارسك باتجاه، أولان أودي في الساعات الأولى من اليوم الخميس، واضطرت للعودة إلى المطار بسبب عطل في محركاتها.