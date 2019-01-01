مادورو: قبضنا على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة في البلاد

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس الأربعاء أن سلطات بلاده ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة التي وقعت في البلاد.

وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "لقد كشفنا ودمرنا واحتجزنا عصابة فاشية إرهابية كانت تخطط لمهاجمة المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية. لقد ألقي القبض عليهم، وهم وراء القضبان مع مجموعة كاملة من الأدلة.

وأضاف: "على مدار 14 شهرا راقبنا تحركات هذه المجموعة الإجرامية والفاشية".

وكان الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، اتهم مؤخرا كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جون بولتون بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

وجاء اتهام مادورو خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للعمال في العاصمة كاراكاس، حيث توجه إلى المواطنين قائلا "قادر على التضحية بنفسي من أجل حماية وطني والثورة ضد من حاولوا الانقلاب على الرئيس ​هوغو تشافيز​ من قبل، ولم يفلحوا، وها هم يحاولون الكرة مجددًا معي ولم يفلحوا".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.