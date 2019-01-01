منتخب مصر يتغلب على الكونغو بهدفين نظيفين في كأس أمم أفريقيا

الخميس, 27 حزيران 2019 الساعة 10:07 | رياضة, كرة القدم

منتخب مصر يتغلب على الكونغو بهدفين نظيفين في كأس أمم أفريقيا

جهينة نيوز

ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور التالي بفوزه الثمين مساء امس الأربعاء، على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 تموز المقبل.

وافتتح قائد منتخب مصر أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، ثم أضاف نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة رفض منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، خلف أوغندا برصيد 4 نقاط، فيما تلقت الكونغو الخسارة الثانية في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة في دور المجموعات منتخب اوغندا، فيما سيلتقي الكونغو مع زيمبابوي.


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