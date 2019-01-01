70 معملاً و شركة إنتاجية تعمل بصورة فعلية... 8416 فرصة عمل في وزارة الصناعة العام الحالي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصناعة عن حاجتها لتشغيل 8416 عاملاً خلال العام الحالي بالتوازي مع إعادة التأهيل المستمرة لخطوط الإنتاج في الشركات العامة الصناعية، و إدخال تجهيزات إنتاجية جديدة تستهدف تشغيل واستثمار كل الطاقات الإنتاجية المتاحة وليصبح عدد العمال حتى نهاية العام الحالي 50904 عمال.

بيانات الوزارة أشارت إلى أن فرص العمل تتوزع على مؤسسة الصناعات النسيجية بـ 3374 فرصة، والمؤسسة العامة للإسمنت بـ 992 فرصة، ثم مؤسسة الأقطان بـ 983 فرصة عمل، تلتها مؤسسة التبغ بـ 783 ، ثم مؤسسة الصناعات الهندسية بـ 633 فرصة، إلى جانب تخصيص 255 فرصة عمل في الإدارة المركزية للوزارة وهيئة المواصفات ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، فيما تتوزع الفرص المتبقية على المؤسسة الغذائية والكيميائية والمؤسسة العامة للسكر.

مصادر مطلعة في الوزارة بينت أن المؤسسة النسيجية هي من أكثر المؤسسات التي تستدعي وجود عمالة شابة نوعية وخاصة أن الوضع الحالي للعمالة غير مشجع بسبب ارتفاع نسبة العمالة الهرمة وغير المؤهلة معرفياً، وبالأرقام فقد تم تعيين 989 عاملاً بموجب عقود مهنية خلال عام 2017 و811 عاملاً خلال عام 2018، أما في عام 2019 فقد تم تعيين 453 عاملاً، مع التأكيد على أهمية تحفيز العمال على زيادة الإنتاجية من خلال منحهم حوافز إنتاجية شهرية مرتبطة مباشرة بالإنتاج الفعلي المحقق لديهم في الشركات التابعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية وحسن الوضع المعيشي للعامل، إذ وصلت قيمة الحوافز لبعض العمال حالياً إلى أكثر من 30 ألف ليرة ما شجع العمال على زيادة الإنتاج.

وأوضحت أن الشركات الصناعية التي تشكل القيمة الإنتاجية والتسويقية في مؤسسات الوزارة يزيد عددها على 70 شركة إنتاجية ومعملاً تعمل بصورة فعلية، مبينة أن توسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الشركات قد تم ترجمته على أرض الواقع بصورة إيجابية أثمرت بعقود تم توقيعها بين المؤسسات الصناعية والشركات التابعة له، والجهات العامة الأخرى قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 200 مليار ليرة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، الأمر الذي يؤكد صوابية الإجراءات التي استهدفت تطوير القاعدة الإنتاجية للشركات الصناعية التي لم تطلها يد الإرهاب، ومازالت قيد الإنتاج الفعلي.