مبعوث ترامب يصلي في كنيس المنامة

جهينة نيوز:

نشرت نوعا لانداو الصحفية في "هآرتس" العبرية، فيديو لمجموعة من اليهود بينهم مبعوث الرئيس الأمريكي إلى "ورشة المنامة" جيسون غرينبلات وهم يؤدون طقوسا يهودية احتفالية في كنيس المنامة.

وكتبت لانداو على "تويتر": "في الكنيس الصغير في المنامة، مجموعة من الحاضرين اليهود في ورشة السلام الأمريكية للصلاة.. غنى جيسون غرينبلات معهم: شعب إسرائيل حي".

وأشارت لانداو إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة، وتابعت: "قال مسؤول بحريني كبير لصحيفة "هآرتس" إن العلاقات مع إسرائيل آخذة في التقدم، لكن استضافة المؤتمر كانت قضية معقدة بالنسبة لهم من حيث علاقتهم بالفلسطينيين، وأن ضغط الولايات المتحدة كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عقد المؤتمر في البحرين".

ووصل 6 صحفيين إسرائيليين إلى العاصمة البحرينية الاثنين، بدعوة من الولايات المتحدة لتغطية أعمال "ورشة البحرين" أو ما بات يعرف بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، لتكون هذه المرة الأولى التي تبث فيه وسائل إعلام إسرائيلية رسميا من هناك.

ووجه الدعوة للصحفيين الإسرائيليين جيسون غرينبلات، أحد أعضاء فريق "الورشة" الأمريكي الذي يترأسه جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس دونالد ترامب ومهندس "صفقة القرن".

وكتب غرينبلات على "تويتر": "إنها فرصة رائعة أن تتضرع مع النخبة في الكنيس الموجود في البحرين.. إنها طريقة رائعة لكي تبدأ بها يومك".

وأضاف: "أصلي لعائلتي المشتاق إليها، وبالطبع للسلام. هذا مثال للمستقبل الذي نستطيع أن نبنيه معا".

وكالات