عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

ج

جهينة نيوز

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن 100 مستوطن اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العيساوية شرق القدس المحتلة واعتقلت فلسطينيين اثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على عشرات الفلسطينيين المشاركين في مسيرة احتجاجية رفضا لـ “ورشة البحرين” قرب مخيم العودة شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح نقل على اثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وكان أصيب ثلاثة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر.