بركان في جزر الكوريل يدمر كل ما يقف في طريقه

جهينة نيوز

شهدت إحدى جزر الكوريل حدثاً رهيباً ومرعباً أثناء زحف بركان "رايكوكي" على الطريق العام والتهامه لكل شيء في طريقه.

وأطلق البركان الذي انفجر يوم 22 حزيران الجاري، عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 11 كيلومتراً، وقطره لأكثر من 450 مترا، مدمرا كل ما اعترض طريقه من غابات وحيوانات من خلال تدفقات الحمم البركانية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية لا يعيش الناس على هذه الجزيرة، إلا أن تدفقات الحمم البركانية القوية حولت الجزيرة الخضراء في غضون ساعات قليلة إلى صحراء قاحلة.

ووفقا للعلماء لا يتوقع حدوث ثوران بركان "رايكوكي" في المستقبل القريب.