روحاني لأمريكا: تسلكين طريقا خاطئا!

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة الأمريكية تسلك طريقا خاطئا.

وأضاف روحاني بحسب التليفزيون الإيراني، "اليوم أقول للأمريكيين إن الطريق الذي اخترتموه طريق خاطئ".

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، مضيفا أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم الأربعاء ان الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوغرام، ينتهي غدا.

وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس، سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي.

وقال المتحدث باسم المنظمة، عباس كمالوندي: "سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي"، مشيرا إلى أن "مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغم".

وأضاف أن "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمائة لا تحتاج أكثر من يومين".

ولفت كمالوندي إلى أنه "لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي. إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".

وأعلن الرئيس الإيراني، في وقت سابق من شهر أيار/مايو، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين هامتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ 130 كيلوغرام، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.