مقتل 7 من أفراد الشرطة المصرية في هجوم على نقاط أمنية شمال سيناء

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، نجاحها في إجهاض هجوم مسلح قامت به مجموعة من العناصر جنوب غرب العريش في شمال سيناء مساء أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه "قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات".

وأضاف البيان الذي نشرته "بوابة الأهرام" المصرية: "أسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و٦ مجندين، ومصرع ٤ من تلك العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله".

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية".

وشدد البيان على أنه يتم مطاردة تلك العناصر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.