صحيفة الغارديان عن مؤتمر المنامة: "وهم وليس صفقة"!

جهينة نيوز

بعد انطلاق مؤتمر البحرين الاقتصادي للاستثمار في فلسطين يوم أمس الثلاثاء برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة العديد من الدول الغربية والعربية فيها.

كتبت صحيفة "​الغارديان​" البريطانية مقالا بعنوان "أمريكا تروج للوهم في الشرق وليس لصفقة" اعتبرت خلالها أن بعض السياسيين يسعون لتسليط ​الضوء​ على بعض المواضيع بينما يقوم البعض الآخر كما حدث في التمثيلية التي جرت هذا الأسبوع في العاصمة البحرينية ​المنامة​ بمحاولة إخفاء الموضوع الرئيسي تماما".

وأشارت الصحيفة: "بعد كل هذه الدعاية التي تلقتها الخطة التي سموها "​صفقة القرن​" جاء الإعلان عن المرحلة الأولى لها والتي تضم الجانب الاقتصادي "هزيلا وبائسا وغريبا في نفس الوقت".

وأضافت قائلة: "رفض الجانب الفلسطيني الحضور عند إعلان تفاصيل الصفقة في المنامة كان يعني بطبيعة الحال الغياب الإسرائيلي، وبذلك أصبحنا أمام مسرحية غاب أبطالها، ولم يحضر نصف فريق العمل أيضا. فالدول العربية المنضوية في الاتفاق أرسلت ممثلين منخفضي المستوى. وحتى مهندس الصفقة دونالد ترامب أرسل زوج ابنته جاريد كوشنر الذي تحدث كما لو كان في ورشة عمل لا في مؤتمر دولي عارضا ما يبدو أنه خطة عمل لا اتفاق واضح المعالم".

ورأت الصحيفة أنه "من الواضح أن إدارة ترامب تطمح إلى منح الفلسطينيين مميزات اقتصادية بدلا عن حقوقهم الأساسية، لكن حتى لو قبل الفلسطينيون ذلك ومن الواضح بعد رفضهم الحضور أنهم لن يقبلوا، فإن أغلب المحفزات الاقتصادية التي قدمت لهم هي محفزات غير واقعية".

وتابعت قائلة: "هذه صفقة من الأوهام بتكلفة 50 مليار دولار وميزانيتها غير موجودة بعد، ويبدو أن واشنطن انخدعت برغبة دول الخليج وحماسها لتوطيد العلاقات مع إسرائيل وخلطت بين ذلك ورغبة هذه الدول في الانحياز إلى جانب إسرائيل بشكل علني ودفع فاتورة ذلك".

وختمت الصحيفة: "أغلب هذه المقترحات تم تقديمه من قبل وبعضها قبل عشر سنوات، واتضح أنها غير قابلة للتنفيذ تحت الظروف الحالية، لكن المستشارين يصرون على طرحها على الساسة لأنهم يرفضون ببساطة الاعتراف بأن العقبة الأساسية أمام التنمية الاقتصادية في المنطقة هي احتلال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".