تركيا تقلص مدة الخدمة العسكرية.. وتمنح اعفاء بقيمة!؟

جهينة نيوز

أقر البرلمان التركي بأغلبية بسيطة امس الثلاثاء قانونا جديدا للخدمة العسكرية الإلزامية يقضي بتقليص مدة الخدمة في قوات الجيش.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن 335 نائبا من أصل 600 وافقوا على تمرير القانون، الذي لم يرفضه سوى 17 نائبا.

وبحسب القانون الجديد انخفضت مدة الخدمة العسكرية من 12 شهرا، وفق ما هو معمول به حاليا، إلى 6 أشهر فقط.

وسيكون المواطنون الأتراك ملزمين بالخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية، مقابل دفع مبلغ 31 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 5371 دولارا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صادق على إقرار القانون.

وتركيا التي يبلغ قوام جيشها نحو 400 ألف جندي، تلزم الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتبدأ الخدمة التطوعية في الجيش التركي من سن 18 عاما، وهي إلزامية لكل من هو بين 21-41 عاما.