الاحتلال يعتقل شابا من القدس ويزيل لافتة عن سورها القديم وُسِمَت بـ "يسقط مؤتمر البحرين"

الأربعاء, 26 حزيران 2019 الساعة 00:22 | سياسة, عربي

الاحتلال يعتقل شابا من القدس ويزيل لافتة عن سورها القديم وُسِمَت بـ

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب يوسف حزينة من حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة مشاركته في وضع لافتة على سور القدس مكتوب عليها "يسقط مؤتمر البحرين".

وكان شبان مقدسيون قد وضعوا لافتة ضخمة على سور القدس التاريخي، في المنطقة الواقعة بين بابي العامود والساهرة (شارع السلطان سليمان) كتب عليها "يسقط مؤتمر البحرين"، فضلا عن رفع علم فلسطيني على السور، تنديدا بورشة البحرين و"صفقة القرن".

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أنزل اللافتة وعلم فلسطين، واعتقل الشاب حزينة.


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