ثلاثة معارض تخصصية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء بمدينة المعارض

جهينة نيوز

انطلقت في مدينة المعارض بدمشق اليوم ثلاثة معارض تخصصية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء وتستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.

ويشارك في المعارض أكثر من 212 شركة ووكلاء لشركات عالمية من 48 دولة عربية وأجنبية منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين ولبنان والعراق ومصر والأردن.

مجموعة المعارض التخصصية التي تنظمها شركة “المبدعون للمعارض والمؤتمرات” تشمل إقامة معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدورته السادسة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ومعرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة “اتش في ايه سي دبليو” بالتعاون مع وزارة الصناعة ومعرض بناء البنى التحتية والإكساء “بيلد آب” إضافة إلى جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية “لايف ستايل”.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أشار في تصريح للصحفيين إلى وجود تطور وتقدم في المعروضات مقارنة بالسنوات السابقة من حيث عدد الدول والمشاركين والجانب التقني والتكنولوجي.

بدوره بين وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن المعارض تظاهرة اقتصادية تدل على تعافي القطاعين الصناعي والاقتصادي مشيرا إلى أن هناك تجهيزات جديدة لعرضها واستثمارها في معرض التدفئة والتكييف وبمواصفات فنية حديثة تسهم بتأمين مستلزمات وتجهيزات مساعدة لخطوط الإنتاج عند توفر المناخ المناسب لها.

من جانبها لفتت مديرة المبيعات في الشركة المنظمة هالة شربجي في تصريح لـ سانا إلى أن إقامة المعارض الثلاثة في وقت واحد تسهم بإلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمنتجات والتكنولوجيا الجديدة وأحدث التطبيقات المستخدمة في مجال البناء والمعلوماتية والمدن الذكية إضافة إلى تبادل الخبرات وترويج وتسويق منتجات الشركات وإبرام الصفقات التجارية.

يشار إلى أن شركة “المبدعون” نظمت خمس دورات لمعرض “سيريا تك” بينما تقيم الدورة الأولى من معرضي “بيلد آب” و”اتش في ايه سي دبليو” وجناح “لايف ستايل”.