بومبيو بعد أن دخل افغانستان سراً : سنسحب القوات

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في التوصل لاتفاقية سلام في أفغانستان، خلال الـ3 أشهر المقبلة.

جاءت تصريحات بومبيو خلال زيارة سرية إلى كابول، اليوم الثلاثاء، غير معلن عنها مسبقا.

وقال بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية "بالتزامن مع المحادثات الجارية مع طالبان، الولايات المتحدة تواصل حواراً شاملاً مع الحكومة الأفغانية، وهي تأمل التوقيع على اتفاقية سلام في غضون 3 أشهر المقبلة".

وأضاف بومبيو: أوضحنا ذلك جلياً لحركة طالبان بأننا سنسحب قواتنا من أفغانستان، كما أرغب بتوضيح آخر وهو أننا لم نتفق [مع طالبان] على جدول زمني لسحب قواتنا.

في زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كابول، التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، لمناقشة محادثات السلام الجارية مع "طالبان" والوضع الأمني، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتوقف بومبيو في كابول، وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي ومسؤولين آخرين، وفقا لـ"رويترز". وتأتي زيارته إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة "طالبان" والمسؤولين الأمريكيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وكالات