صحفي إسرائيلي يسخر من البحرينيين ويشهر جواز سفره أمام جمعية مكافحة التطبيع في المنامة

جهينة نيوز:

تناقلت مواقع عربية صورة لصحفي من كيان الاحتلال الإسرائيلي يظهر فيها وهو يحمل جواز سفره أمام "الجمعية البحرينة لمكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني" في المنامة.

وأثارت الصورة غضبا واسعا على ممارسات وسلوكيات الوفد الإعلامي الذي يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي حط في المنامة لتغطية فعاليات "ورشة البحرين" للاستثمار في فلسطين التي انطلقت أعمالها اليوم، وسط مقاطعة بلدان عربية وتعهدات فلسطينية بإفشالها إلى جانب "صفقة القرن".

وتأتي هذا التغريدة بعد ساعات من تغريدة لصحفي آخر، وهو يحمل زجاجة بيرة لبنانية، معلقا تحتها: "مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد".

وردا على الصحفي الإسرائيلي لجأ مواطنون بحرينيون إلى رفع علم فلسطين إلى جانب علم بلادهم، رفضا لـ "ورشة البحرين"، الهادفة إلى تطبيق الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".