موسكو: واشنطن تخيلت أنها "الطرف الذي يقرر مصير العالم"

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن واشنطن "تهدم الجسور" فيما يتعلق بالوضع حول إيران.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بعد إسقاط الطائرة المسيرة، الذي أثار ضجة، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات شخصية على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، وعلى عسكريين إيرانيين كبار. يبدو أن واشنطن "تهدم الجسور" - على الرغم من تأكيداتها بالالتزام بالحوار مع إيران".

وأشارت الخارجية الروسية بحسب "RT"، إلى أن واشنطن تخيلت أنها "الطرف الذي يقرر مصير العالم"، وانطلاقا من ذلك أخذت تتبع سياسة عدوانية بشكل متزايد وتحاول "معاقبة" كل من يرفض الإملاءات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع مرسوما يفرض عقوبات على خامنئي، بعد ذلك، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الأمريكي بـ "المتخلف عقليا".