وزير الزراعة الأميركي يُقر: مزارعو اميركا “ضحايا” لحرب ترامب التجارية مع الصين

جهينة نيوز:

أقر وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو بأن المزارعين الأمريكيين هم ”ضحايا“ لحرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين وفقا لمقابلة بُثت يوم الثلاثاء.

وقال بيرديو لقناة سي.إن.إن إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري حين يجتمع ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان لكنه يأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام.

وخصصت إدارة ترامب دعما للمزارعين، وهم كتلة انتخابية رئيسية ساعدت ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري على الفوز بالانتخابات في 2016، لكنهم مازالوا ضمن الأكثر تضررا من النزاع التجاري مع الصين.

وقال بيرديو ”نعم، أعتقد أنهم أحد ضحايا الخلل التجاري… كنا نعلم أنه عندما نعاقب الصين فإن الرد، إذا جاء، سيكون ضد المزارعين“.

وأضاف ”أبلغت الرئيس – والرئيس يتفهم – أنه لا يمكنك أن تدفع الفواتير بمشاعر الوطنية… نعلم ذلك وبالتأكيد هو يعلم ذلك. ذلك هو السبب في أنه كان يسعى لتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء النزاعات التجارية عبر تسهيلات في السوق“.

كانت الصين في السابق وجهة لما يزيد على 60 بالمئة من صادرات فول الصويا الأمريكية.