صحفي اسرائيلي ينشر صورته يشرب البيرة في البحرين و يكتب عن الشرق الاوسط الجديد

جهينة نيوز:

تعمّد مراسل القناة (13) العبرية، باراك رافيد، نشر صورةٍ استفزازية جديدة، خلال تواجده في العاصمة البحرينية المنامة لتغطية ورشة المنامة الاقتصادية التي تنطلق اليوم الثلاثاء.

ونشر “رافيد” على حسابه في “تويتر”، صورةً لزجاجة من البيرة اللبنانية خلال تواجده في البحرين وعلّق عليها: “شرق أوسط جديد”.

ووصل صحفيون إسرائيليون الى العاصمة البحرينية، المنامة، من أجل تغطية فعاليات الورشة ، التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، لعرض الشق الاقتصادي من خطة “صفقة القرن” الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون .

وكان “رافيد” نشر تغريدةً متضمنا صورة له في الطائرة وهو مسافر الى البحرين قال فيها:” على مدى 13 عاما سافرت حول العالم لتغطية فعاليات مختلفة، ولكن هذه المرة انا سعيد جدا”.

وتابع رافيد:” ستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها صحفيون إسرائيليون إلى البحرين، والمرة الأولى التي تبث فيها وسائل إعلام اسرائيلية من البحرين”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهت الدعوة الى عدد من الصحفيين الاسرائيليين من أجل تغطية فعاليات الورشة التي تنطلق الثلاثاء وتستمر يومين و ذهب الى البحرين ممثلون عن ست وسائل اعلام اسرائيلية.

بدورها، قالت القناة الاسرائيلية (12) على حسابها في” تويتر” إنها قررت عدم ارسال صحفييها الى البحرين، بعد أن رفض البيت الأبيض المصادقة على دخول المحللة السياسية في القناة، دانا فايس.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أدانت السماح لصحفيين اسرائيليين بالدخول إلى البحرين.