الأردن يمنع دخول الخضار والفواكه من سوريا والسبب صادم!

جهينة نيوز

أصدرت وزارة الزراعية الأردنية قرارا ً منعت بموجبة دخول الخضار و الفواكه السورية عبر السيارات السفرية “البحارة”، من معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن و سوريا .

وقالت وكالة “بترا” يوم امس الاثنين أن وزارة الزراعة الأردنية منعت دخول سيارت السفريات “البحارة” المحملة بالخضار و الفواكه السورية من الدخول عبر المعابر الحدودية اعتبارا من اليوم.

وأضافت الوزارة أن السبب في قراراها احتواء المنتجات السورية على “متبقيات المبيدات، بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة” حسب زعمها.

وطالبت السكان والتجار الأردنيين بمنع تداول تلك المنتجات إن وجدت في الأسواق الأردنية، والإبلاغ عنها لما وصفته بالأثر السلبي الذي ينعكس على صحة الإنسان من تلك المنتجات.

يأتي ذلك في إطار حظر المنتجات المحمية محليًا في الأردن، بعد تعميم الأمر على المعابر الحدودية وخاصة معبر جابر- نصيب مع سوريا، ضمن قرار صادر عن الوزارة في كانون الأول الماضي.

وكان الأردن شدد إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب الحدودي في كانون الأول الماضي، بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية بطريقة “غير مشروعة”.

وأصدرت وزارة الزراعة حينها تعليمات إلى المعبر بعدم إدخال المنتجات الزراعية، إلا من خلال إتمام إجراءات تراخيص الاستيراد اللازمة، وضمن الشروط والقوانين، مضيفة أنها لن تسمح بإدخال أي محصول بشكل عشوائي يؤدي إلى المساس بالمحاصيل المحلية.

سبق ذلك احتجاج لمزارعين أردنين على عشوائية دخول البضائع السورية، ما دفع نقيب تجار الخضار والفواكه الأردني، سعدي أبو حماد، إلى التصريح بأن وزارة الزراعة أوقفت استيراد الخضار والفواكه من سوريا.