إنجاز 90 % من محطة تحويل نبل شمال حلب

جهينة نيوز

أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أنه ستتم تغذية بلدتي نبل والزهراء شمال حلب بالكهرباء قريبا بعد إنجاز نحو 90 بالمئة من محطة تحويل نبل باستطاعة 30 ميغا واط وبقيمة 6 مليارات ليرة.

وقال وزير الكهرباء خلال تفقده للمحطة اليوم إنه يتم حاليا استكمال أعمال الربط الكهربائي مع محطة التحويل المغذية لهاتين البلدتين إضافة إلى أعمال مد شبكات التوتر المنخفض والمتوسط واستكمال تركيب المراكز التحويلية باستطاعة 630 (ك ف أ) لكل مركز.

ووضعت وزارة الكهرباء أمس 12 مركز تحويل بالخدمة في المناطق المحررة من الإرهاب بمدينة حلب استطاعة كل واحد 630 (ك ف أ) منها.