هزيمة موجعة لموريتانيا امام مالي في كأس أمم إفريقيا

جهينة نيوز

مني منتخب مورتانيا أمس الاثنين بهزيمة نكراء في أولى مواجهاته أمام مالي 4-0 في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وشهدت المباراة أمرا أثار الارتباك قليلا عندما نجح مهاجم مالي آدما تراوري بتوسيع الفارق لمصلحة منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثالث، عندما راوغ أحد المدافعين وسدد بيسراه في مرمى سليمان إبراهيم حارس موريتانيا من عند حافة منطقة الجزاء عند الدقيقة 55.

بعد ست دقائق تم استبدال اللاعب، ليحل البديل الذي يحمل الاسم نفسه آدما تراوري، وينجح بدوره في تسجيل هدف رابع من مراوغة أحد المدافعين وأرسل تسديدة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى إبراهيم عند الدقيقة 73.

بهذا باتت النتيجة هي الأكبر في البطولة، التي تحتضنها مصر حتى 19 تموز المقبل حتى الآن.

وستلاقي مالي نظيرتها تونس في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، فيما تلعب موريتانيا مع أنغولا السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

المصدر: eurosport.ru