جينيفر لوبيز تحيي حفلها الأول في مصر

جهينة نيوز

أعلنت نجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز عن إحيائها أول حفل غنائي لها في مصر.

وشاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، فيديو لـ جينيفر لوبيز، توجه من خلاله رسالة إلى جمهورها مصر، والتي أعلنت فيها بأنها ستحتفل بعيد ميلادها الـ 50 معهم هذا الصيف.

وأشارت "لوبيز" في رسالتها القصيرة بأن حفلها سيقام في 9 آب المقبل، فيما ذكر الموقع الخاص بحجز تذاكرها أنه سيكون في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وعن أسعار التذاكر فهي تبدأ من 2000 جنيه، و3000 جنيه بداخل "الدائرة الذهبية"، أما أعلى فئة (في أي بي) فستكون بقيمة 4000 جنيه.

وكانت جينيفر لوبيز أعلنت خطبتها من أليكس رودريغز لاعب البيسبول السابق بفريق "نيويورك يانكيز" ونشرا صورة لخاتم الخطبة.

وبدأت جينيفر لوبيز حياتها كراقصة ومغنية كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.