العسكريون الروس يصلون فنزويلا.. ما السبب؟

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف اليوم الثلاثاء أن العسكريين الروس وصلوا إلى فنزويلا لإجراء صيانة روتينية للمعدات التي تم توريدها في وقت سابق، ولا يوجد حديث عن تعزيز لوجود روسيا في فنزويلا.

وقال ريابكوف في مجلس الاتحاد الروسي: "يجري عمل مُخطط، لا يحمل عنصراً لتعزيز وجودنا هناك. وعلى العموم، فإنه ليس حتى وجودا، ولكن للوفاء بعقود الخدمة الحالية. المعدات تحتاج إلى صيانة، والعربات تخضع للصيانة، وبدون هذه التكنولوجيا، خاصة المعقدة، لن تعمل. وكل شيء في وضع العمل بشكل روتيني".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن روسيا لم ترسل قوات عسكرية إلى فنزويلا ولم تنشئ قواعد دعم عسكري هناك. وقال بأن خبراء يقومون ببعض الأعمال هناك، ليس فقط أعمال عسكرية، ولكن وأيضًا صناعية. بعضهم لم يرحل والبعض الآخر قد يعود مجدداً، وبأنه لم يتم إرسال قوات إلى هناك، وإن ما يجري هو تنفيذ التزامات، وفقاً للعقود في مجال التعاون العسكري التقني.

وتقوم روسيا بتقديم المساعدة السياسية والإنسانية لفنزويلا، منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة في البلاد، إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأميركية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية بيد امريكا.