إرهابيو “النصرة” يجددون اعتداءاتهم على السقيلبية والجيش يدمر منصات إطلاق صواريخ لهم

جهينة نيوز

ردت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين بالصواريخ على مدينة السقيلبية ودمرت عددا من منصات إطلاق الصواريخ وقضت على عدد منهم في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لسانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي اعتدت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة ودمار في منازل الأهالي والمحال التجارية وتضرر بعض الحقول الزراعية.

وسقطت أمس 8 صواريخ على مدينة السقيلبية مصدرها إرهابيون يتحصنون بريف حماة الشمالي تسببت بوقوع أضرار بمنازل الأهالي والمحال التجارية والممتلكات العامة.

وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية والذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية تعتدي بشكل متكرر بالقذائف على المناطق الآمنة في المنطقة.