مدير العقاري: لن نقتطع من راتب الكفيل إلا في هذه الحالة!؟

جهينة نيوز

أعلن المصرف العقاري عن إمكانية قبول تعهد من المقترض بتسديد القسط المترتب عليه كاملاً إلى المصرف مباشرة بدل اقتطاعه من راتبه وعندها يتم توجيه كتاب إلى محاسب المقترض أو الكفيل بعدم اقتطاع القسط من راتبه إلا في حال طلب المصرف ذلك.

وبحسب بيان للمصرف نشرته «الوطن» فإنه إذا بلغ التأخر عن التسديد ثلاثة أقساط شهرية سيتم الطلب من محاسبي المقترضين أو الكفلاء بناء على تعهداتهم حسم القسط من رواتب المقترضين أو الكفلاء بشكل شهري وفقاً للأصول المتبعة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن هذا التعميم يأتي ضمن توجهات المصرف بتوفير كل التسهيلات لمنح القروض وخاصة لجهة تأمين الكفيل، حيث يتحول الكفيل وفق هذا التعميم لكفيل ضامن بعد أن يقدم طالب القرض تعهداً باقتطاع قسط شهري من راتبه يوازي قيمة القسط الشهري للقرض الذي يرغب في الحصول عليه حتى ولو تجاوز نسبة 40 بالمئة من راتبه، وفي هذه الحال لن يكون هناك اقتطاع من راتب الكفيل ويبقى الكفيل كضامن ولا يتم التوجه لدخل الكفيل إلا في حال امتناع صاحب القرض عن التسديد لثلاثة أقساط متتالية.

وتوقع المدير أن يسهم ذلك بتعزيز حركة الطلب على القروض والتخفيف من الصعوبة في تأمين الكفيل كما هو حاصل مع الكثير من الراغبين في الحصول على قروض.