روحاني: عقوبات واشنطن على المرشد غير مجدية لعدم امتلاكه أرصدة في الخارج.. الأجواء الإيرانية خط أحمر

جهينة نيوز

ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبرا أنها دليل على "يأس" واشنطن من طهران.

وقال روحاني خلال كلمة له في طهران : "الإجراءات الأمريكية ضد إيران وقيادتها دليل على فشل واشنطن في مواجهة طهران، وهذه العقوبات لن تنجح في إخضاعنا".

وأضاف: "العقوبات الأمريكية على المرشد غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج، ولا يمكن للولايات المتحدة تجميد أموال المرشد لأنها مجرد حسينية وبيت بسيط في طهران".

واعتبر أن "أمريكا باتت تنتهج سلوكا غير اعتيادي وفرضها عقوبات على وزير الخارجية يثبت كذبها بشأن رغبتها بالحوار مع إيران".

وشدد روحاني على أن "الأجواء الإيرانية خط أحمر وسنرد على أي اعتداء يطالها وأنه تم إسقاط الطائرة الأمريكية لعدم استجابتها لعدة تحذيرات وجهت إليها".

وأشار إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة بمنظومة محلية الصنع، وقال: "أسقطنا الطائرة الأمريكية بمنظومة محلية وليس بصواريخ "إس-300" وإسقاطها كان عملا عظيما".