بنك البركة الآن في مرفأ اللاذقية وبخدمتكم من السبت إلى الخميس

جهينة نيوز:

تحت عنوان " البركة تجمعنا “، افتتح بنك البركة سورية مكتب مرفأ اللاذقية والذي يقع ضمن مرفأ اللاذقية – الباب الرئيسي – في صالة النافذة الواحدة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية : " يندرج افتتاح مكتب مرفأ اللاذقية ضمن خطة انتشار فروع البنك للعام 2019 والتي تضمن الوصول لأكبر عدد من المتعاملين وتوفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية التي تواكب المعايير العالمية وترتقي بالصيرفة الإسلامية وبالسوق المصرفية السورية ,علماً أن المكتب يقدم الخدمات المصرفية الرئيسية من إيداع وسحب وتحويل بكافة العملات, وإصدار الشيكات المصدقة وتسويتها بالإضافة إلى عمليات الصرافة للعملات الأجنبية بما يتوافق مع تعليمات مصرف سورية المركزي .

واستطرد قائلاً: إن أحد أهم الميزات التي يقدمها هذا المكتب هي تقديم الخدمة للمتعاملين خلال أيام السبت".

يذكر أن لدى بنك البركة سورية 13 فرع ومكتب منتشرين في معظم أرجاء الجمهورية العربية السورية ,وهو أحد وحدات مجموعة البركة المصرفية المتواجدة في 17 دولة حول العالم، بشبكة فروع يزيد عددها عن 700 فرعاً.