أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٥/ ٦: متعدد المواهب نشيط صاحب حظ كبير مجتهد وحكيم، حذر بصداقاته لا يؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، حساس منفتح يميل للهو والتسلية، يؤثر على حياة الاخرين وعنده التزام عاطفي وعيوبه التشاؤم والجدية، سفر تنقل وترفع وللبعض استعادة الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية والنجاح حليف اكبر، تنقل من مكان لمكان، تتغير الاشارات المرضية

الحمل: مسيطر فالقمر ببرجك يحسن لك وضعك وتقوم بوعود ولقاء يعزز مالك وتستعيد صحتك تنطلق ببناء مرحلة جديدة تتوضح بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، القوة والسيطرة وحسم القضايا بسبب القمر ببرجك

الثور: كن متأنيا ودبلوماسيا ولا تعرض مشاريعك وأفكارك للخطر، حافظ على سلامتك وانتبه من الالتباسات، تحتاج لتغيير الاجواء، تميل اليوم للتشاؤم، مجال جديد يدخل حياتك، تغير رايك كل ساعة وهذا يزيد الامر سوءا

الجوزاء: انفتاحات تريحك اليوم، دفاع شجاعة وجراة، تعمل من اجل قضية تحقق بعض الرغبات، تشارك بمناسبات اجتماعية، تذهب في رحلة مع الاصدقاء، تحقق بعض الامنيات لا تفرص رايك، وجه جديد او معرفة قديمة، نهارك غير قابل للقياس

السرطان: أنت أكثر شخص ينتظر الجواب، نهار فيه مسؤولية، تتخذ قرارا ولا تجد جوابا على تساؤلاتك، أسواق متعبة وسلطة اهل عليك، احداث مربكة وتسمع خبرا، تغير بعض المواعيد، تطرح مشكلة وتفسرها، مساء دعوات ولقاءات ووجوه جديدة وافراح، احفظ ماء وجهك وابحث في العمق

الأسد: يتحدث نهارك عن لقاءات حماسية او نقاشات دينية وفكرية، يغيب بعض الاشخاص عنك، ترافق مرضى، فواتير واستحقاقات وتخطط لشيء جديد، شيء من الماضي يعود للظهور ويثير بعض الذكريات، مهمات استراتيجية ومساعدة زوار

العذراء: يتحدث نهارك عن لقاءات حماسية او نقاشات مالية وديون وفكرية، يغيب بعض الاشخاص عنك، ترافق مرضى، فواتير واستحقاقات وتخطط لشيء جديد، شيء من الماضي يعود للظهور ويثير بعض الذكريات، مزاجك يتبدل للافضل، مصالحات

الميزان: مشروع مشترك مع الزملاء، تتخذ قرارات سريعة، يطرأ تغيرات بالعلاقات، تشتد حركتك وتزدهر وتعمل مشروع مشترك مع فئات، توخى الحذر ولا تثر المشاكل، تفتح ابوابك ونوافذك وتشرعها للمصالحات، شراكة عاطفة وجسر تواصل بينك وبين الاخرين

العقرب: عمل كثير، تسير الامور حسب ما تشتهي، فرصة خارجية وتلوح في الافق، تخطط لعروض، يشجع نهارك على التغيير في الاراء، تتخطى بعض العوائق والاعتبارات الاجتماعية، انتبه لصحتك، تنقذ نفسك من ورطة، لديك عمل كثير

القوس: يبتسم القدر لك وتباشر بعلاقات شخصية جديدة، زيادة بالحركة مشاريع بالافق وتشويق تسمع اخبار جيدة، للبعض خبر بخص اولاد، اهتمام باولاد او زيارة مع اولاد، تشعر بطمأنينة هائلة

الجدي: تقلب بالمزاج، رغم انجازاتك نهارك يحمل امور عائلية وشخصية، انتبه من المجابهة والاحتكاك والانتفاضة، اثارة الضجة تسبب لك احزان او تطرد الافكار السوداء، كن حذرا وجهز الامور ليلا، نهارا خذ نفس طويل

الدلو: ثقة بالنفس عالية، لقاءات تحل مشاكلك، تلاحق مواضيعك بشكل حركي، تتحقق بلمحة بصبر من ذكرياتك وكلام الاخوة والجيران، قيود وانطلاقة بتفاؤل، حاول ان ترى كل شيء جميل

الحوت: قادر على الانتصار على المعوقات، تعالج بعض العراقيل الطارئة لترضية بعض الخواطر، تحتار بامرك وعد لمهامك والحذر تقوم ببعض الارباح والاعمال الناجحة، تمتد لك يد العون من المساء وغدا، حاول ان تفهم حاجيات الاخرين، مساء دفع او فواتير او استحقاقات