سحب لاعب كاميروني لاكتشاف تشوه سيعرضه لخطر الموت المفاجئ

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الإثنين أن مهاجمه الدولي جويل تاغويو اضطر للانسحاب من التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي كان ليعرضه لخطر الموت المفاجئ.

وجاء في بيان للاتحاد "طبيب +الأسود غير المروضة+ (لقب المنتخب) البروفسور وليام نغاتشو، اكتشف لدى المهاجم جويل تاغويو، أحد اللاعبين الـ23 في تشكيلة (المدرب الهولندي) كلارنس سيدورف في أمم إفريقيا، تشوها في الشريان التاجي، مع خطر فعلي بالموت المفاجئ".

وأكد البيان ان سيدورف "قرر عدم الاقدام على أي مخاطرة بشأن اللاعب الذي سيترك الفريق قبل 24 ساعة من مباراته الأولى" ضمن المجموعة السادسة ضد غينيا بيساو في الاسماعيلية الثلاثاء.

ويدافع تاغويو (25 عاما) عن ألوان نادي ماريتيمو في الدرجة البرتغالية الأولى، معارا من نادي كروزيرو البرازيلي.

المصدر أ ف ب