إيقاف برنامج ” نبض الرياضة ” على القناة السورية و إحالته للرقابة

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 22:59 | رياضة, كرة القدم

إيقاف برنامج ” نبض الرياضة ” على القناة السورية و إحالته للرقابة

جهينة نيوز

أوقفت وزارة الإعلام السورية برنامج ” نبض الرياضة ” والذي يقدمه المذيع كامل نجمة وإثر اعتراضات من جمهور نادي الجزيرة السوري الذي اعتبر أن نجمة أهانه بوصفهم " ينامون تحت المدرجات " ، فضلاً عن إعلاميي الحسكة اللذين اعتبروا أن الحلقة تسيء لنادي الجزيرة .

وكان الإعلامي كامل نجمة قد أثار الجدل بين محبي ومشجعي نادي الجزيرة الرياضي بعد حلقة من برنامجه على شاشة السورية ، أمس الأحد استضاف فيه مسؤولي نادي الحرية فقط دون الجزيرة .

و قال خلال الحوار " أن جمهور نادي الجزيرة عندما يأتي إلى دمشق ينام تحت المدرجات" ، الأمر الذي اعتبره جمهور النادي إهانة كبيرة بحقهم ، فضلا عن انحيازه الواضح لنادي الحرية بحسب تعبيرهم .

و كتب مراسل الإخبارية السورية في دير الزور والحسكة ، أحمد الحمدوش ، على حسابه الشخصي فيسبوك أنه نتيجة للتصرف الفردي الذي قام به مقدم برنامج نبض الرياضة أمس على قناة السورية، من خلال انحيازه الواضح لنادي الحرية، وإهانته لجماهير نادي الجزيرة بوصفهم " ينامون تحت المدرجات في دمشق " ، قامت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مشكورة بإيقاف البرنامج لحين صدور قرار الرقابة الداخلية في الهيئة .


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