قوات الحرس الثوري الايراني تشتبك مع عصابة ارهابية غربي البلاد

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 22:31 | سياسة, عالمي

قوات الحرس الثوري الايراني تشتبك مع عصابة ارهابية غربي البلاد

جهينة نيوز:

أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء ( ع) التابع للقوات البرية للحرس الثوة الاسلامية في إيران عن وقوع اشتباك بين مجاهدي مقر حمزة و عصابة ارهابية معادية للثورة في منطقة " جالدران" بمحافظة اذربايجان الغربية.

و ذكر موقع سباه نيوز، ان مجاهدي مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية اشتبك ليلة امس الاحد مع عصابة عميلة للاستكبار العالمي والتي كانت بصدد التسلل الى منطقة "جالدران" بمحافظة اذربايجان الغربية.

واضاف المصدر ان الاشتباك أدى الى مقتل احد الارهابيين واصابة اثنين آخرين بجروح واعتقال ارهابي خلال هذه العملية.

وقامت قوات الحرس الثوري بضبط كمية ملحوظة من الاسلحة والذخيرة الحية وأنظمة اتصالات للارهابيين خلال هذه العملية كما اصيب اثنين من مجاهدي مقر حمزة بجروح طفيفة خلال الاشتباك.

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