ترامب يعلن فرض عقوبات على مرشد الثورة الإيرانية خامنئي و وزير الخارجية

جهينة نيوز:

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة عقوبات جديدة على إيران، استهدفت مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ووزير الخارجية جواد ظريف.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة تستهدف مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وتأتي رداً على إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب أنه سيوقع المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً في نفس الوقت إلى أن بلاده لا تسعى للنزاع مع طهران.

وقال في هذا الصدد: "الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع إيران ونحن نرغب في التوصل لاتفاق معها، لكن أيضاً لن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي".

لكن ترامب عاد وقال إن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران، بصرف النظر عن إسقاط الطائرة المسيرة.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي، العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.