إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال الاحتجاجات الرافضة لورشة البحرين

جهينة نيوز:

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب الزاوية وجسر حلحول في الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين خلال مشاركتهم بمظاهرة رفضا لما تسمى “ورشة البحرين” ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وشهدت مدن وبلدات فلسطينية اليوم وقفات احتجاجية رفضا لما تسمى “صفقة القرن” وللورشة الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري.