ترامب: على الصين و اليابان حماية سفنها في مضيق هرمز

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، الصين واليابان ودولا أخرى إلى حماية سفنها في مضيق هرمز.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "الصين تحصل على 91% من نفطها عبر هرمز واليابان تحصل على 62% من نفطها من الممر ذاته، وغالبية الدول كذلك، وسأل: "لماذا تحمي الولايات المتحدة الأمريكية ممرات الشحن لدول أخرى على مدى سنوات مقابل "صفر تعويضات"؟

وأضاف أنه "على كل هذه الدول أن تحمي سفنها بنفسها، في مهمة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى حد بعيد لتلك المنطقة، فقد أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!.

وختم قائلا إن "ما نطلبه من إيران بسيط جدا: لا لامتلاك سلاح نووي، ولا لدعم الإرهاب"!.

و يذكر أن ترامب الذي بلاده نقلت الى الارهاب الى المنطقة اعلن انسحابه من الاتفاق النووي مع ايران معتقداً بأنه قادر على توقيع اتفاق جديد تتنازل ايران بموجبه عن صواريخها التي منعت واشنطن من شن حرب عليها علماً بأن إيران ترفض أي حوار مع ترامب الذي لم يلتزم باتفاقات سابقة.