وزير الكهرباء يعلن البدء بإعادة التيار الى الاحياء المحررة من حلب

جهينة نيوز:

اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خلال جولته في محافظة حلب اليوم وضع 12 مركز تحويل جديد بإستطاعة 630ك.ف.أ في المناطق المحررة من مدينة حلب والتي تعاني من اضرار كبيرة في المنظومة الكهربائية جراء تخريبها من قبل المجموعات الارهابية المسلحة قبيل تحرير المنطقة .

وتركزت مراكز التحويل الموضوعة بالخدمة اليوم في كل من مناطق باب النيرب و شارع الهجرة والجوازات و باب جنين و باب انطاكية وبستان القصر والكلاسة والسقطية في حلب القديمة وذلك كخطوى اولى من خطة استراتيجية تهدف الى اعادة النور تباعا الى كامل المدينة , بينما تضم المرحلة الثانية والثالثة مناطق "الصفا , استكمال العرقوب , الشيخ سعيد , الاصيلة , استكمال أقيول , خلف السراي , ساحة التنانير".

وتضمنت الجولة زيارة المناطق المحررة التي يتم العمل على اعادة تأهيل المنظومة الكهربائية فيها.

و في حديث الوزير خربوطلي لوسائل الإعلام قال : ان العمل يحتاج الى وقت وجهد كبيران بسبب الاضرار الكبيرة التي خلفتها المجموعات الارهابية المسلحة , وبدورنا رفعنا الجاهزية وسنضاعف الجهود ونحرق مراحل العمل لإعادة النور لكل شبر يحرره الجيش العربي السوري بالسرعة الممكنة وفق خطط استراتيجية مدروسة .

وتابع خربوطلي: إن جميع هذه الاعمال تحتاج الى زمن كبير جدا حيث تمكنت ورشات الكهرباء من التغلب عليه من خلال الاستعانة بورشات الكهرباء من محافظات كل من دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ايمانا بأن سورية تنبض بقلب واحد للمساهمة في بناء سورية تحت مظلة قائد الوطن الدكتور بشار الاسد .

و بلغت اضرار المنظومة الكهربائية في محافظة حلب جراء التخريب الممنهج الذي اتبعته المجموعات الارهابية المسلحة مايقارب الف مليار ليرة سورية من اصل 4 الاف مليار خسائر قطاع الكهرباء في سورية , و تعمل وزارة الكهرباء على اصلاح واعادة تأهيل المنظومة بكوادر وخبرات محلية .